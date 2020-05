Moins d'emplois, une production réduite et des usines revues, voici le plan de Renault

Ce vendredi, le groupe parle d'un "ajustement d’effectifs nécessaire pour permettre un retour à une croissance rentable et durable". Il est question de "reconversion, de mobilité interne et de départs volontaires" . La réduction de 4.600 emplois en France et quelque 10.000 dans le reste du monde s'étalera sur 3 ans.

Que prévoit par ailleurs ce plan?

L'objectif est de réaliser une économie de plus de 2 milliards d'euros sur trois ans et "de constituer les bases d'une nouvelle compétitivité". Il tend aussi à poser les bases du développement "pérenne" du Groupe Renault.

• Grâce à une relation renforcée au sein de l'Alliance, formée avec Nissan et Mitsubishi, Renault espère améliorer l'efficacité de son ingénierie (rationalisation de la conception des véhicules et optimalisation des ressources). Cela devrait permettre 800 millions d'euros d'économies.

• L'optimalisation de l'outil industriel est aussi à l'agenda. Pour les usines françaises, au devant de l'actualité depuis quelques semaines, Renault lance la réflexion et la concertation avec les syndicats.

→ Pour Douai et Maubeuge, il serait question de créer un centre d'excellence dans les véhicules électriques et utilitaires légers.

→ Pour Dieppe, il serait question d'une "reconversion" à la fin de la production de l'Alpine.

→ Pour Flins, il est question de l'arrêt de la production de la Zoe après 2024. L'usine serait reconvertie et récupérerait l'activité du site de Choisy-le-Roi active dans le recyclage de pièces.

→ L'avenir de la Fonderie de Bretagne serait aussi en question.