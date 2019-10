Moins de Belges envisagent la voiture électrique

25% des Belges envisagent l’achat d’une voiture électrique selon une étude de Roland Berger. Il y a deux ans et demi, ils étaient encore 35% à l’envisager. Le prix reste le plus gros obstacle.

Dans un monde automobile en plein changement, les consultants de Roland Berger ont lancé leur "Automotive disruption radar", il y a deux ans et demi environ. "Cette industrie va devoir se réinventer totalement. Tous les acteurs doivent se mobiliser pour voir vers où l’on va et à quelle vitesse il est nécessaire de s’adapter", insiste François Castelein, partner chez Roland Berger. Voiture autonome, électrification des véhicules ou nouveaux modes de mobilité sont de ces révolutions que tout le secteur prédit. Mais dans le même temps, il ne faudrait pas non plus négliger le business plus classique de ces constructeurs.