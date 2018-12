Moins de taxes pour les voitures "vertes" en leasing

La Flandre, Bruxelles et la Wallonie sont parvenus à un accord de collaboration qui prévoit un régime fiscal plus favorable pour les voitures "vertes" en leasing. Les ministres compétents, respectivement Bart Tommelein (Open Vld), Guy Vanhengel (Open Vld) et Jean-Luc Crucke (MR) sont arrivés à un consensus. Cette proposition doit encore obtenir le feu vert des différents gouvernements.

"Plus l’écologisation de la fiscalité des voitures sera uniforme, plus elle aura un impact positif sur l’environnement."

En Flandre, les consommateurs qui achètent une voiture considérée comme polluante doivent depuis 2016 payer des taxes de circulation plus élevée que ceux qui optent pour une voiture "verte". Ce régime de faveur ne s’applique pas aux voitures de leasing vu qu’un accord était nécessaire avec Bruxelles et la Wallonie. Les Régions veulent en effet éviter toute concurrence fiscale qui pousserait les sociétés de leasing à déménager dans la Région la plus favorable au plan fiscal. La plupart des sociétés de leasing sont aujourd’hui installées en Flandre et à Bruxelles. Elles étaient depuis longtemps demandeuses d’un tel accord, mais la Wallonie s’y opposait et posait depuis longtemps une série de conditions.