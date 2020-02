Moorkens va racheter le distributeur de car wash Lavance

Alcopa (Moorkens) annonce être en négociations exclusives pour le rachat de la société française Lavance. Située à Rennes, elle est spécialisée dans "la vente, l’installation, la maintenance et l’exploitation d’équipements de lavage pour automobiles et poids lourds", comprenez, car wash au sens large. Elle possède un réseau de 100 techniciens spécialisés et assure l’installation et maintenance des équipements partout en France. Elle exploite de nombreuses stations de lavage en France, sous sa marque Superjet et pour le compte de clients tiers.