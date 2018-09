Musk forcé de démissionner du poste de président de Tesla

Suite aux poursuites pour fraude qui le visaient, le fantasque patron de Tesla, Elon Musk, a conclu un accord avec le gendarme de la bourse américaine qui l'oblige à démissionner de son poste de président du CA de Tesla et à payer une amende de 20 millions de dollars, tout comme Tesla.

Musk et Tesla doivent également payer 20 millions de dollars d'amende chacun , selon les termes de l'accord rendu public ce samedi soir. A son poste de directeur général, il continuera d'être responsable des opérations du constructeur automobile, qui traverse une phase délicate au moment où il essaye de livrer un modèle de voiture électrique de moyenne gamme et de le fabriquer en masse.

Le milliardaire avait créé la stupeur en affirmant dans un tweet, en cours de séance le 7 août, qu'il voulait retirer son groupe de la Bourse lorsque l'action atteindrait 420 dollars et qu'il avait pour ce faire déjà sécurisé les financements nécessaires. Il n'en était rien, a accusé la SEC. Aussi dans une plainte déposée jeudi soir, elle a accusé de fraude le patron du groupe automobile et demandé qu'il ne puisse plus diriger d'entreprise cotée en Bourse.