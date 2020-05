Musk relance son usine Tesla, quitte à se faire arrêter

Après avoir clamé haut et fort, ce weekend, que l'interdiction de rouvrir une usine de Tesla en Californie était une "violation constitutionnelle", Elon Musk passe en force: il a rouvert lundi sans autorisation.

À l'arrêt depuis le 23 mars suite aux mesures prises pour éviter la propagation de la pandémie du Covid-19, l'usine de véhicules électriques devait rouvrir le 8 mai, selon la volonté de son patron. Les responsables de la santé publique du comté d'Alameda dans lequel se situe l'usine ont reporté toute décision au 18 mai , date du déconfinement sur leur territoire. Elon Musk avait alors parlé d'un plan médical "absurde et irrationnel". Il ajoutait que cette décision de maintenir les usines fermées était "une violation des libertés constitutionnelles par des non-élus".

Le fantasque fondateur du constructeur de voitures électriques a dont décidé de passer outre cette interdiction. "Tesla reprend la production aujourd'hui, contre les règles du comté d'Alameda. Je serai dans les rangs avec tout le monde. Si quelqu'un est arrêté, je demande que ce soit moi, et moi seul", a-t-il tweeté lundi.

Les marchés peu émus

La tempête provoquée par Elon Musk n'a toutefois pas ému les marchés. Le titre Tesla était stable lors des échanges électroniques après la clôture de Wall Street. "Déménager de Fremont prendrait au moins 12 à 18 mois", note un analyste. Il parle d'une "partie de poker" entre les autorités et Elon Musk qui vient de montrer ses cartes.

Avec 20.000 salariés - dont 10.000 sur le site de Fremont - Tesla est le plus grand employeur manufacturier de Californie.

De son côté, un comté du Texas a sauté sur l'occasion: "J'ai lu votre mécontentement vis-à-vis des autorités californiennes (...) et je voulais vous faire savoir que le comté d'Hidalgo est prêt pour vous accueillir immédiatement, vous et Tesla Motors", écrit Richard Cortez, haut fonctionnaire du comté, dans une lettre publiée sur Twitter avec un hashtag "#WelcomeTesla".

Mnuchin en soutien

Elon Musk a aussi reçu le soutien du secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin. "Je suis d'accord avec Elon Musk. C'est l'un des plus gros employeurs et constructeurs de Californie", a-t-il déclaré sur la chaîne américaine CNBC. "La Californie devrait se concentrer sur ce qu'ils doivent faire pour résoudre les problèmes de santé afin qu'il puisse ouvrir rapidement et de façon sûre, sinon ils vont réaliser qu'il a déménagé sa production dans un autre État".