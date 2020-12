Netika veut convertir les PME aux autos électriques par l'exemple

Rouler à l'électricité, de préférence produite par de l'énergie propre, tout en gérant plus facilement les recharges de votre flotte de véhicules électrifiés, c'est possible et même pour les PME. C'est le message que portait, ce mercredi à Wavre, Netika, la société spécialisée dans l'écriture de logiciels sur mesure, alors que Ginion et ALD y renouvelaient la flotte (39 BMW et Mini plug-in rechargeable).