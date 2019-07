Nissan plombe le bénéfice de Renault

Chute des volumes, effondrement des bénéfices et révision à la baisse de l'objectif de ventes pour l'année, le constructeur français Renault a été rattrapé au premier semestre par la crise automobile et les difficultés de son partenaire Nissan.

Renault a été fortement pénalisé par Nissan , dont le bénéfice net s'est effondré de 95% d'avril à juin. En grande difficulté, l'allié japonais, dont Renault détient 43%, a annoncé jeudi 12.500 suppressions d'emplois . Sa contribution aux résultats du groupe au losange est devenue négative sur six mois, représentant un coût de 21 millions d'euros, alors qu'il était traditionnellement un gros contributeur aux profits de Renault.

Exit la fusion avec Fiat

Cependant, Thierry Bolloré a réaffirmé la priorité donnée à cette alliance. "Nous allons aider Nissan et faire tout ce qui est possible pour soutenir son redressement, c'est notre première priorité", a-t-il dit, lors d'une conférence avec des analystes. Il a affirmé que le projet de fusion avec Fiat Chrysler (FCA) avorté au printemps n'était plus d'actualité: "Nous ne parlons pas à FCA."