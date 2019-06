Nissan pose ses conditions au mariage entre Renault et Fiat Chrysler

L'annonce la semaine dernière du rapprochement entre Renault et Fiat Chrysler avait laissé Nissan quelque peu sceptique quant à la forme future de l'alliance entre le constructeur japonais et le groupe français.

FCA en passe d'améliorer son offre

Du côté de FCA, on planche actuellement sur les moyens disponibles pour améliorer l'offre de fusion. D'après deux sources proches des tractations, Fiat Chrysler pourrait mettre sur la table un dividende spécial chez Renault et de meilleures garanties sur l'emploi. Le but est de convaincre le gouvernement français d'apporter son soutien au projet de rapprochement des deux constructeurs automobiles. Pour rappel, l'Etat français détient 15% de la marque au losange, ce qui en fait l'actionnaire le plus important.