Nissan réclame 83 millions d'euros à Carlos Ghosn

Nissan a porté plainte devant un tribunal civil au Japon pour réclamer 10 milliards de yens (83,4 millions d'euros) de dommages et intérêts à son ancien patron Carlos Ghosn, qui poursuit lui-même le constructeur automobile pour rupture abusive de son contrat.

Le procès intenté devant le tribunal de district de Yokohama vise à "récupérer une partie importante des dommages financiers infligés à l'entreprise par son ancien président en raison des années de sa mauvaise conduite et de ses activités frauduleuses", a déclaré Nissan dans un communiqué. Le montant de la demande pourra encore augmenter en fonction des amendes et des pénalités que Nissan sera obligé de payer, a ajouté le constructeur automobile.

Nissan a estimé le montant en se basant sur des versements irréguliers de M. Ghosn. "L'utilisation de propriétés résidentielles à l'étranger sans payer de loyer, l'utilisation privée de jets d'entreprise, des paiements à sa sœur, des paiements à son avocat personnel au Liban, ainsi que les coûts liés à l'enquête sur ses actions, et les frais juridiques et réglementaires."

Rappelons que Carlos Ghosn a été arrêté en novembre 2018 sous l'accusation de malversations financières et a été jugé au Japon jusqu'à sa fuite spectaculaire vers le Liban fin décembre. Nissan et les procureurs japonais affirment que l'ancien cadre de l'industrie automobile a sous-déclaré ses revenus et utilisé l'argent de la société à des fins personnelles. Des accusations que Ghosn a toujours niées.