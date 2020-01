Nissan rédige un plan d'urgence pour rompre avec Renault

Les tensions entre Renault et Nissan ne s'estompent pas et l'évasion de Carlos Ghosn du Japon n'a pas aidé. Il semble désormais que l'exécutif de Nissan est en train d'accélérer sa réflexion en vue de couper tous les liens avec son partenaire français.

L' Alliance Nissan-Renault va-t-elle voler en éclats? D'après certaines sources, restées discrètes sur leur identité, le haut management de Nissan aurait accéléré la planification d'un "plan catastrophe" qui passerait par une éventuelle scission totale avec Renault. Selon le Financial Times , qui cite ces sources, il serait question d'une scission tant au niveau de la conception et de la production que du conseil de Nissan.

On ne sait pas dans quelle mesure une telle séparation est possible. Renault est le plus grand actionnaire de Nissan et le Français fait pression pour reconstruire les liens au sein de l'Alliance.