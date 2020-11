Nissan songe à se retirer de Mitsubishi

Mitsubishi, une première étape?

L'inquiétude grandit au sein de Nissan face à une très lente reprise une fois la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus passée. Néanmoins, certains observateurs avancent que ce retrait serait une première étape d'un examen plus large sur l'avenir de l'Alliance tripartite qui inclut également le français Renault .

L'Alliance de Ghosn

Carlos Ghosn, architecte de l'Alliance, avait sauvé Mitsubishi, en 2016, avec un investissement de 2,3 milliards de dollars et une invitation à rejoindre l'Alliance. L'homme projetait de créer un empire automobile capable de détrôner Toyota Motor Corp. et Volkswagen du titre de plus grands producteurs d'automobiles au monde.