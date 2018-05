Nissan va progressivement arrêter de vendre des voitures diesel en Europe

Parallèlement à l'abandon du diesel, Nissan redouble d'ambitions dans l'électrique, où il a fait figure de pionnier avec le lancement de la citadine Leaf en 2010. Dans un contexte de concurrence accrue, il a récemment dit vouloir multiplier par plus de six ses ventes annuelles de véhicules électrifiés d'ici à l'exercice 2022-23, visant un objectif d'un million d'unités. Cette catégorie regroupe à la fois les automobiles purement électriques et celles équipées du système e-POWER, une propulsion électrique dotée d'une motorisation essence permettant de recharger la batterie du véhicule.