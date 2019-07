Nissan va s'imposer une drastique cure d'amaigrissement

Le patron de Nissan, Hiroto Saikawa, avait prévenu au printemps: les réformes seront douloureuses, et le groupe n'a pas d'autre choix, acculé selon lui par la stratégie d'expansion à marche forcée menée par Carlos Ghosn, sauveur aujourd'hui vilipendé. "Nous ne commentons pas les spéculations", a réagi une porte-parole de Nissan. Mais d'après l'agence de presse Kyodo et des grands journaux, l'annonce tombera ce jeudi, à l'occasion de la publication par le constructeur de ses résultats trimestriels qui devraient être très médiocres.

Après une dégringolade de son bénéfice net de 57% en 2018/19 (exercice clos fin mars), Nissan redoute un nouveau plongeon de moitié cette année, à 170 milliards de yens (1,4 milliard d'euros), au plus bas en une décennie. Son compatriote Mitsubishi Motors, dernier venu dans l'alliance, présente quant à lui ses comptes ce mercredi et, après une très bonne année, il s'attend également à des profits en chute.

"Inévitable"

In fine, les effectifs seront diminués de plus de 7% dans un groupe de 139.000 collaborateurs. "C'est une réponse appropriée à des ventes moroses", a commenté froidement Janet Lewis, spécialiste du secteur chez Macquarie Capital Securities. "Les constructeurs automobiles sont en petite forme, et certains doivent réduire leur production", dit-elle, prenant en exemple les américains Ford et General Motors.