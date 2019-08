Nombreuses pertes d'emplois craintes chez Punch Powertrain

L'équipementier limbourgeois souffre de la morosité qui sévit dans le secteur automobile. Sa maison-mère chinoise, en difficultés financières, pourrait annoncer d'importantes suppressions d'emplois à Saint-Trond. Et au final une question: PSA va-t-il toujours accorder sa confiance à son fournisseur belge?

L'entreprise emploie 1.100 personnes. Des quelque 500 ouvriers, on compte déjà 300 personnes en chômage économique . En d'autres termes, ces personnes alternent jusqu'à deux semaines sans travail, suivies de deux semaines de travail.

L'après Ford Genk

Quel avenir pour Punch Powertrain?

Yinyi va-t-il devoir céder des activités pour s'assurer un avenir? Le groupe va-t-il devoir être renfloué via l'arrivée d'un nouvel actionnaire? Ces questions restent jusqu'à présent sans réponse, mais posent certaines inquiétudes pour Punch Powertrain qui ces récentes années à procéder à d 'importants investissements pour accroître sa capacité dans ses usines de Saint Trond et Ningbo en Chine.

Et que dire du contrat avec PSA? Dès 2022, Punch Powertrain devra produire le système de transmission pour les véhicules hybrides du groupe PSA. Le constructeur de Peugeot et Citroën est le plus grand client du Limbourgeois. Mais va-t-il le rester dans ces circonstances? La production va-t-elle rester à Saint-Trond ou sera-t-elle transférée en Chine?