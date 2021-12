Objectif atteint pour Musk, qui dit avoir vendu "suffisamment d'actions"

La Californie en ligne de mire

"Lorsque les entreprises deviennent plus grandes, nous avons tendance à penser que la volatilité diminue, puisque plus grande signifie plus stable. Mais cela ne s'est pas produit avec Tesla."

Tesla, une valeur volatile

Si le titre Tesla évoluait mercredi toujours bien loin de son sommet, il a grimpé de plus de 40% depuis le début de l’année. Les analystes, qui ont du mal à se mettre d'accord sur l’évolution du titre, semblent s'entendre sur un point: Tesla devrait rester volatile. En effet, il y a un an, Wall Street avait le sentiment que l'entrée de Tesla dans l'indice S&P 500 allait stabiliser l'action. Ce ne fut pas le cas. Les fluctuations de prix du constructeur automobile sont plus de quatre fois supérieures à celles du S&P 500, dont Tesla est pourtant la cinquième plus grande capitalisation.