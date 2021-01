Octa+ veut se décharger de Blue Corner

Le fournisseur d'énergie Octa+ cherche à sortir de l'opérateur de bornes de recharge Blue Corner. En cause: une structure inadaptée à son accompagnement.

Le fournisseur d'énergie Octa+ est sur le point de céder l'opérateur de bornes de recharge Blue Corner, a-t-on appris. Plus grand distributeur indépendant de produits énergétiques de Belgique, Octa+ est actif aussi bien dans l'électricité, le gaz naturel et l'essence que le mazout. L'entreprise bruxelloise est entrée en 2017 au capital de Blue Corner, l'installateur et exploitant anversois de systèmes de recharge, dont il détient à ce jour 60,35% des actions.