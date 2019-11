"Où sont les bornes de chargement pour les voitures de société zéro émission?"

Trois évolutions absentes

A Bruxelles, on compte à ce jour 17 bornes de rechargement. Dans une ville comme Amsterdam, qui n'est pas orientée 'voitures', on en dénombre 4.000.

→ Où sont les bornes de rechargements nécessaires à un tel changement? À Bruxelles, les parkings en général, mais surtout ceux des entreprises se réduisent d'année en année. Où donc mettre ces bornes? De plus, un rechargement à domicile n'est toujours possible.

