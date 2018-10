Pas question de spéculer en achetant une Ferrari!

On l’aura compris, sept personnes, qui avaient précommandé la voiture, restent sur le carreau. Le concessionnaire Ginion (distributeur de Ferrari en Belgique et au Grand-Duché) rembourse l’acompte de 30.000 euros versé par les sept malheureux candidats non retenus et chacun rentre chez soi. Sauf un client qui estime que cette vente non réalisée lui a fait perdre une chance de revendre le véhicule plus tard et d’empocher un beau bénéfice au passage. Il faut dire que ce genre de voiture d’exception, produite en série limitée, prend rapidement de la valeur.