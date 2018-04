Perquisitions chez Porsche dans l'enquête sur le Dieselgate

L'enquête sur la tricherie antipollution se poursuit. Après des perquisitions menées chez VW et chez Audi, c'est au tour de la marque Porsche d'être dans le viseur des enquêteurs.

L'enquête sur le scandale du dieselgate touche désormais aussi la marque Porsche. Des perquisitions visant deux actuels et un ancien responsable de Porsche étaient en cours ce mercredi, indique la justice allemande. Ils seraient concernés par la manipulation des émissions polluantes des véhicules diesel du groupe Volkswagen.

"Un membre du directoire et un haut responsable de Porsche" sont notamment visés par ces investigations, précise le parquet de Stuttgart. Ces perquisitions ont lieu à "dix endroits" en Bade-Wurtemberg et Bavière. Elles ont mobilisé près de 160 policiers et une trentaine de magistrats.