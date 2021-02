Perte historique de 8 milliards d'euros pour Renault

Mal profond

Aujourd'hui, la course au volume de l'ancien CEO Carlos Ghosn est donc ouvertement critiquée. Le but étant aujourd'hui de diminuer le seuil de ventes nécessaires pour être rentable.

La perte nette de Renault n'était plus que de 660 millions d'euros au second semestre.

Luca de Meo veut mettre en avan t qu'un beau redressement s'est déjà opéré au deuxième semestre , durant lequel le groupe n'a perdu que 660 millions d'euros. "Le résultat est le fruit des efforts de tous, de l’accélération réussie du plan de réduction des coûts fixes et d’une amélioration de notre politique de prix. La priorité est donnée à la profitabilité et à la génération de cash, comme annoncé lors de notre plan stratégique Renaulution", a insisté le CEO.

Les actionnaires devront ronger leur frein et ne recevront aucun dividende cette année, alors que Renault revoit entièrement son portefeuille d'activités. Le groupe s'attend d'ailleurs à être impacté par la pénurie de composants électroniques. "Notre estimation la plus récente, prenant en compte un rattrapage de production au second semestre, donne un risque de l’ordre de 100.000 véhicules sur l’année", détaille Renault.