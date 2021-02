Peter Rawlinson, l'ancien ingénieur de Musk qui promet du "vrai luxe" électrique

Profitant du succès actuel des "Special Purpose Acquisition Company" (SPAC) , ces entreprises sans activité commerciale dont le but est de lever des fonds en entrant sur une place boursière, Rawlinson valorise la société qu'il dirige à 24 milliards de dollars. "Je dois lever des fonds pour aller plus vite", disait-il en septembre. Voilà qui est fait.

Churchill Capital Corp IV (CCIV), la SPAC, apporte 2,1 milliards de dollars, et Lucid Motors a aussi négocié 2,5 milliards de la part d'investisseurs (dont BlackRock, Fidelity Management & Research LLC, Franklin Templeton et Neuberger Berman). Au passage Lucid Motors lève en tout 4,4 milliards de dollars directement en liquide .

Un choix Lucid(e)

Dans son cœur de cible: le très haut de gamme dit celui qui se défend d'être un concurrent de Tesla. "Tesla n'est pas le vrai luxe comme la Mercedes Classe S ou une BMW Serie 7, une Audi A8 ou encore une Lexus LS", estime-t-il. Et quand on lui parlait de la Porsche Taycan en septembre, il répond avec un sourire: "La Lucid Air est plus petite, mais a un coffre plus grand!". Rappelons que l'homme promet un véhicule électrique avec plus de 800 kilomètres d'autonomie contre 480 kilomètres pour la Taycan. La Lucid Air est produite en Arizona dans une nouvelle usine. Les premières livraisons sont attendues au second semestre aux États-Unis.