Petit-fils de Porsche, Ferdinand Piëch est décédé

"Mon mari (...) est décédé subitement et de manière inattendue le 25 août 2019", écrit Ursula Piëch, son épouse, dans un bref communiqué évoquant "une vie marquée par la passion pour l'automobile et les employés qui les construisent".

Qui était Ferdinand Piëch?

Membre des clans Porsche et Piëch, qui contrôlent toujours le constructeur, Ferdinand était désormais considéré comme le patriarche de VW. Sous sa direction, le groupe s'est doté de marques de luxe à fortes marges via le rachat de Bentley, Bugatti et Lamborghini. Aujourd'hui il possède les marques Seat, Bentley, Skoda, Audi,Porsche et Ducati en plus des camions MAN et Scania.