Peugeot, Citroën et Toyota ne feront plus de petits véhicules ensemble

Les Japonais de Toyota et le groupe PSA, qui chapeaute les deux constructeurs français Peugeot et Citroën, ont décidé de revoir les contours de leur alliance, ce qui se traduira par un arrêt de leur collaboration pour la production de petites voitures en contrepartie d'un élargissement dans les utilitaires.

Selon le quotidien Les Echos, qui ne cite pas ses sources, PSA et Toyota vont arrêter d'ici 2021 leur partenariat pour la conception et la fabrication de petits véhicules. A cet effet, le constructeur japonais rachètera les parts de PSA dans leur coentreprise et prendra le contrôle à 100% de l'usine tchèque de Kolin où sont produites les Toyota Aygo, les Peugeot 108 et Citroën C1. L'an dernier le volume de production à Kolin était en baisse, à près de 109.000 véhicules, contre 132.000 en 2016.