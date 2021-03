Place au printemps abordable pour le véhicule électrique...

Dacia bondit

Segment vide

C’est le paradoxe des contraintes écologiques et de sécurité actuelles. Produire une voiture plus propre et plus sûre coûte de plus en plus d’argent. La tendance est donc de laisser tomber de plus en plus les petites citadines pour des modèles plus rentables, dont les SUV sur toutes leurs formes. La Twingo thermique entame sa fin de vie et ne sera pas renouvelée. Un sort similaire devrait attendre la Citroën C1, sa cousine la Peugeot 108 et la Volkswagen Up.