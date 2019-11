Planning retardé pour l'arrivée de Thunder Power à Gosselies

Cela me semble être un processus raisonnablement rapide pour un projet de cette ampleur

Au cours de l'entretien avec le ministre wallon, le responsable de Thunder Power a confirmé le calendrier qui prévoit la constitution de la filiale belge d'ici la fin de l'année , le bouclage du montage financier début 2020 et le lancement , dans le courant de l'année prochaine, des différentes procédures nécessaires (autorisations, homologation, permis...). Le début de la construction de l'usine interviendrait alors en 2021 pour une mise en production en 2022 .

"Raisonnablement positif"

Un planning un peu retardé par rapport à l'annonce initiale, mais qui semble logique pour le ministre wallon. "Cela me semble être un processus raisonnablement rapide pour un projet de cette ampleur", indique-t-il. Si un tel projet comporte toujours "une part d'incertitude" et qu'il faut "rester vigilants", Willy Borsus s'est dit "raisonnablement positif" après la rencontre. "J'ai entendu un message très rassurant et volontariste, il y a un vrai engagement dans ce projet à Charleroi."