Plastic Omnium investit 50 millions à Bruxelles

Sur le campus Solvay?

Une localisation symbolique, qui rappelle les activités de sa filiale Inergy Automotive Systems, ex-joint-venture constituée en décembre 2000 avec Solvay, reprise dix ans plus tard par Plastic Omnium. Aujourd’hui, la division se positionne comme le numéro un mondial des systèmes à carburant , équipant un véhicule sur quatre produit dans le monde, selon ses chiffres, et employant 7.000 collaborateurs actifs de par le globe.

Appétit belge marqué

Mais il ne faudrait y voir un simple reliquat du passé, car l’appétit de Plastic Omnium pour les entreprises belges s’est encore manifesté pas plus tard qu’en fin d’année dernière, lorsque le plasturgiste a mis la main sur Optimum CPV , société limbourgeoise opérant dans la conception et la production de réservoirs en composite filamentaire pour le stockage à haute pression de l’hydrogène, firme acquise pour un montant de 6,1 millions d’euros dont un million d’euros pour un brevet bien particulier.

Couplé à une autre opération réalisée en Suisse à la même période, pour Swiss Hydrogen en l’occurrence, ce développement souligne le fait que Plastic Omnium compte bien mettre les bouchées doubles dans le stockage d’énergie propre afin de "faire face aux défis technologiques que représentent les véhicules connectés, autonomes et intelligents", selon Philippine de Schonen, mais aussi et surtout pour préparer l’avenir quand on est spécialisé dans les réservoirs pour véhicules diesel et essence.