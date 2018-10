Plus de 13.000 postes vacants en techno

L’industrie technologique belge pèse 128 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Mais la croissance ralentit: de + 3,7 % en 2017, elle passe cette année à + 1,7%. En 2018, le secteur devrait créer 4.500 emplois, avant un coup de frein en 2019 et 2020. Le gros point noir: en cinq ans, les postes vacants ont doublé pour dépasser les 13.000 unités.

Route dégagée, industrie performante et en croissance, mais des signaux d’alarme qui clignotent sur le tableau de bord: le message transmis par le secteur des industries technologiques est "mitigé".

En résumé, le chiffre d’affaires progresse, l’emploi aussi, la part de marché à l’exportation se porte bien, mais "il y a des indicateurs qui nous inquiètent et que l’on ne peut ignorer", résume Marc Lambotte, le CEO de la fédération sectorielle Agoria.

L’industrie technologique belge emploie un peu plus de 305.000 personnes, qui contribuent à la réalisation d’un chiffre d’affaires record, attendu cette année à 128 milliards d’euros, contre 125,8 milliards en 2017. Et sa part de marché au sein de l’Union européenne progresse également. "Depuis l’été 2015, la part de marché de l’industrie technologique belge a progressé de 1,6 % au sein de l’UE. Ses principaux débouchés sont l’Allemagne, la France et les Pays-Bas", précise Marc Lambotte.

En cinq ans, le secteur a créé plus de 17.000 emplois. Rien que l’an dernier, 5.017 nouveaux postes ont été créés, et cette année, 4.500 embauches supplémentaires auront été effectuées.

Des feux orange

Tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes, si des feux orange ne commençaient à clignoter sur le tableau de bord du secteur. Agoria en dénombre huit, à commencer par un nombre de postes vacants qui n’a jamais été aussi élevé. En cinq ans, les postes non pourvus ont doublé pour dépasser les 13.000 unités.

S’ajoutent à cela un infléchissement conjoncturel qui se traduit notamment par un ralentissement de la croissance (+ 1 % seulement en 2019), des embauches (2.000 attendues en 2019 et 2020) et des investissements (4,25 milliards d’euros l’an prochain contre 4,27 milliards cette année), des carnets de commandes moins remplis, une rentabilité sous pression et une compétitivité en recul.

Le ralentissement de la croissance concerne tous les sous-secteurs. Depuis le second semestre 2017, le segment automobile et du transport est même entré dans une spirale négative. "Le ratio coût salarial-valeur ajoutée, qui avait reculé de 0,4 % en 2017, est reparti à la hausse, ce qui se traduit par une baisse des créations d’emploi, qui risque de s’accélérer dans les années à venir si l’on n’agit pas", souligne Marc Lambotte.

Pour Agoria, l’explication d’une rentabilité à nouveau sous pression est simple: l’impact positif des mesures prises en début de législature par le gouvernement Michel s’est progressivement estompé. Aujourd’hui, il n’agit pour ainsi dire plus.

Exemple: si l’industrie automobile s’est contractée de 3 %, c’est parce que les mesures du gouvernement Michel telles que le saut d’index et le tax shift ont fini d’exercer la majeure partie de leur influence.

Des ajustements

Pour corriger le tir, la fédération sectorielle recycle les bonnes vieilles recettes salariales et fiscales. Elle propose en substance de réalimenter le moteur via des ajustements en quatre points. Agoria plaide ainsi pour un abaissement de 25 % à 20 % des cotisations de sécurité sociale des entreprises. Même chose pour l’impôt des sociétés: "On vient d’un taux d’imposition de 33 %, il faut à présent passer de 25 à 20 %", dit Marc Lambotte.