Plus de 709.000 voitures d'occasion vendues en 2021, un record

Les véhicules d'occasion ont eu la cote en 2021. La pénurie de puces et les problèmes d'approvisionnement en voitures neuves qui en ont résulté ont poussé les acheteurs à se tourner vers la seconde main.

Un nombre record de voitures d'occasion a été vendu l'an dernier en Belgique, a indiqué ce mercredi Traxio, la fédération du secteur automobile et des secteurs connexes. La raison? Les problèmes d'approvisionnement en voitures neuves dus à la pénurie mondiale de puces électroniques qui ont poussé les acheteurs à se tourner vers le marché de seconde main.

Les ventes de voitures d'occasion étaient supérieures de quelque 80% à celles des voitures particulières neuves, soit une différence de plus de 300.000 véhicules.

Envolée des prix

Puisque les délais de livraison de véhicules neufs sont plus longs, le nombre de véhicules d'occasion arrivant sur le marché diminue automatiquement. On constate ainsi, depuis cet été, une tension entre l'offre et la demande qui fait grimper les prix des voitures d'occasion. Traxio se veut toutefois rassurant: lorsque les retards de livraison seront rattrapés, le marché pourra à nouveau se stabiliser.