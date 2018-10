Porsche condamné pour manque d'informations au marché

Un tribunal de Stuttgart condamne Porsche, actionnaire principal de VW, à verser près de 50 millions d'euros de dommages et intérêts à des investisseurs. Le groupe aurait manqué à ses devoirs d'information dans le dossier dieselgate.

Porsche SE, l'actionnaire principal de Volkswagen, a été condamné à payer 47 millions d'euros de dommages et intérêts à des investisseurs dans le scandale des moteurs diesel truqués, a-t-on appris auprès du tribunal de Stuttgart.

Que reproche-t-on au constructeur?

Dans leur décision de plus de 130 pages, les magistrats estiment notamment qu'une note transmise en mai 2014 au PDG de Volkswagen Martin Winterkorn aurait dû entraîner une information des marchés sur les risques financiers résultant de la tricherie.

Les investisseurs réclamaient au total 164 millions d'euros de dommages et intérêts. Ils avaient introduit deux procédures distinctes, mais examinées conjointement.

9 milliards réclamés

Ces décisions sont les premières dans une multitude de procès d'actionnaires, qui réclament au total plus de 9 milliards d'euros d'indemnités à Porsche SE et Volkswagen devant les tribunaux de Stuttgart et Brunswick.