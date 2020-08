Porsche et Ferrari asymptomatiques au Covid

Les marques automobiles de luxe ne souffrent pas vraiment du Covid en Belgique. Et quand les immatriculations ne suivent pas, il y a plus un problème d’offre que de demande.

Au milieu de la torpeur estivale, et alors que le marché automobile belge est en pleine contraction sur 7 mois (-26,6%), certaines marquent de luxe semblent survoler la crise. C’est le cas de Ferrari et de ses 87 immatriculations de voitures neuves sur 7 mois en Belgique (+2,35%). Un paradoxe qui n’étonne pas plus que ça dans le secteur.

"Nos clients reviennent à cette idée de liberté et cette envie de profiter du moment présent", indique ainsi Stéphane Sertang, CEO du groupe Ginion, l’un des trois vendeurs de Ferrari neuves du pays. Les ventes de motos et de cabriolets se portent chez lui à ravir, ce qui le conforte dans cette idée que les clients veulent se faire plaisir.

"En moyenne, nos délais de livraison Ferrari sont de 18 à 24 mois, parfois plus." Stéphane Sertang CEO du groupe Ginion

Les chiffres de Ferrari sont cependant à nuancer. "En moyenne, nos délais de livraison Ferrari sont de 18 à 24 mois, parfois plus", dit-il. Les Ferrari livrées cette année en Belgique ont donc été vendues il y a un petit temps déjà.

En fonction des marques de luxe, la donne est cependant très différente, car Rolls Royce (5 immatriculations sur 7 mois, -78,26%) et McLaren (7 immatriculations, -53,3%) ne se portent pas au mieux cette année à la seule lecture de ces chiffres. On connaît toutes leurs limites, dans la mesure où les clients aisés de ce type de véhicule ne les immatriculent pas toujours dans le pays où l’achat a été signé.

Mais c’est aussi une question d’offre, assure Stéphane Sertang. "Nous anticipions déjà le fait qu’une bonne partie de nos chiffres devait avoir lieu en fin d’année pour ces marques", explique-t-il. La Rolls Royce Ghost devait en effet sortir au mois d’avril ce qui aurait donné des immatriculations en fin d’année. Le Covid est passé par là et son lancement a donc été retardé. Les livraisons seront donc pour l’année prochaine.

0,55% de part de marché Porsche possède 0,55% du marché des voitures neuves en Belgique sur 7 mois soit 1 voiture neuve sur 182.

Il ne faut pas oublier non plus que la crise a aussi été synonyme d’opportunité pour les investisseurs qui avaient le nez fin. "Je pense, même si je ne suis pas spécialiste, que certaines personnes prennent leur position et se font plaisir", pointe Stéphane Sertang.

Dans le réseau des marques de luxe du groupe Volkswagen, c’est aussi un argument qui circule où l'on note "une position de retirement à la bourse et des clients qui ont pris leurs bénéfices".

Car le luxe de VW affiche aussi une belle résistance. Porsche ne diminue que d’un peu plus de 3% ses immatriculations ce qui fait monter la part de marché de la marque à 0,55% sur 7 mois, soit plus d’une immatriculation sur 200 en Belgique cette année.

Effet Taycan

La première Porsche électrique, la Taycan, est l’une des explications de cette forme. 250 Taycan circulent déjà sur les routes belges, toutes livrées cette année. Même si la Taycan va être dans le top des ventes de Porsche cette année, "la Macan reste le véhicule que l’on vend le plus, la 911 marche très bien également. Les 911 Turbo et Targa sont sorties pendant le Covid", détaille Bernard Van Bellignen, PR Manager de Porsche, Lamborghini et Bentley en Belgique.

Les autres marques du groupe, comme Bentley (-12%) et Lamborghini (+50%) traversent également bien la crise. "Le Urus, le SUV de Lamborghini fonctionne toujours très bien. On avait décidé d’une stratégie où on a pu récupérer du stock. On a pu répondre à la demande des clients", détaille Van Bellingen.

Evidemment, d’autres marques de prestige n’enregistrent pas de très bonnes performances. C’est par exemple le cas de Lexus (–53,3%, 14 immatriculations) ou Maserati (-45,16%, 68 immatriculationss), mais à chaque fois, il semble que la raison se situe ailleurs que dans la demande du marché.

La première Maserati hybride, la Ghibli Hybrid, est attendue et est censée amorcer une nouvelle stratégie pour la marque.

Ainsi pour Maserati, c’est clairement la fin d’un cycle de produits. La première Maserati hybride, la Ghibli Hybrid, est attendue et est censée amorcer une nouvelle stratégie pour la marque.