Porsche se lance dans la bataille électrique

Pour Porsche, il y aura un avant et un après ce 4 septembre 2019. Le jour où Porsche a sauté le grand pas pour présenter au monde entier sa première voiture de sport électrique, la Taycan. "Ce n’est que parce que Porsche a toujours changé que Porsche est resté Porsche. Nous restons fidèle à cette évolution. La Taycan nous repositionne de manière durable", insiste Oliver Blume, le CEO de Porsche. "Nous réserverons toujours une place pour les véhicules à essence et les véhicules hybrides chez Porsche. Les véhicules électriques sont notre troisième pilier. Ils nous repositionnent de manière durable . "

La présentation avait lieu à trois endroits en même temps, sur trois continents: en Chine, aux chutes du Niagara et à l’Est de Berlin, à une vingtaine de kilomètres de la Pologne. L’idée était de mettre en avant trois types d’énergie propre: respectivement l’éolien, l’hydroélectricité et le solaire. Pour la presse européenne, la présentation se passait donc à Neuhardenberge, où un gros parc solaire est présent.

Porsche entend aussi se différencier par rapport aux autres électriques sur le marché. Outre les forces classiques de la marque comme la sportivité, la Taycan sera la première voiture à 800 volts au lieu des 400 volts habituels. 100 kilomètres de recharge sont possibles en un peu plus de 5 minutes sur des superchargeurs en courant continu. Sur ces derniers, en 22 minutes et 30 secondes, la voiture se recharge de 5 à 80%.

Les deux premières versions disponibles sont la Turbo et la Turbo S, des véhicules qui seront commercialisés à 158.000 et 192.000 euros en Belgique TVA comprise pour une autonomie (WLTP) de 450 et 412 kilomètres respectivement. Le Taycan peut rouler à 260 km/h, fait le 0 à 100km/h en 2,8 secondes et le 0 à 200 km/h en moins de 10 secondes.