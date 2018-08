Porsche va se serrer la ceinture

La marque premium du groupe Volkswagen compte faire six milliards d'euros d'économies d'ici 2022.

Le constructeur allemand de voitures de luxe Porsche entend "lancer un programme prévoyant l'économie de plusieurs milliards d'euros dans les trois prochaines années ", a indiqué le responsable Oliver Blume aux journaux Stuttgarter Zeitung et Stuttgarter Nachrichten. Entre 2019 et 2022, la société chercherait à réduire ses dépenses annuelles de deux milliards .

Une bonne partie des six milliards d'euros va être trouvée en améliorant les processus de production et en réduisant le coût des matériaux. Selon la presse allemande, les frais de personnel ne seraient pas visés et aucun emploi ne serait supprimé.