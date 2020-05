Pour Renault, le monde d'après a déjà commencé

La cure d'amaigrissement de Renault était prévue et c'est avec une belle dose d'humilité qu'elle a été détaillée ce vendredi. Le groupe Renault va devoir économiser 2 milliards d'euros par an d'ici 2022, ce qui lui coûtera 1,2 milliard en tout.

Contrairement à ce qui a été écrit dans la presse, ce ne sont pas 4 usines qui seront fermées, mais seulement celle de Choisy-le-Roi qui verra ses activités transférées à Flins. Pour Douai et Maubeuge, il est question de créer un centre d'excellence dans les véhicules électriques et utilitaires légers. Pour Dieppe, Renault évoque une "reconversion" à la fin de la production de l'Alpine A110. L'avenir de la Fonderie de Bretagne est aussi dans la balance. "Nous allons lancer une étude stratégique. Nous allons réfléchir à l’avenir du site et de son activité. Le statu quo n’est plus possible, mais il n'y a pas encore de décision", a insisté Jean-Dominique Senard, le président de Renault