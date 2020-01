Pour qui la voiture électrique est-elle avantageuse?

Si l'on compte garder sa voiture à long terme, certaines voitures électriques s'avèrent plus rentables que les véhicules essence et diesel.

Le Bureau du Plan s'est penché sur le coût de possession des voitures. Il compare les modèles essence, diesel et électriques. Et relève que les voitures électriques s'avèrent plus intéressantes qu'on le pense, à condition de les garder quelques années...

Le Bureau du Plan a étudié le coût total d'une voiture électrique par rapport à un véhicule diesel ou essence. La possession d'une automobile implique de souvent mettre la main au portefeuille: il y a les entretiens réguliers, l'alimentation, l'assurance, le contrôle technique, les taxes...

→ Consultez l'étude du Bureau du Plan ici

Les véhicules ont été classés selon leur puissance pour les carburants traditionnels et selon les kWh de la batterie pour les modèles électriques. Comme attendu, l'alimentation revient toujours moins cher avec l'électrique. La comparaison du prix d'achat, additionné de la taxe de mise en circulation, montre qu'une voiture électrique revient toujours plus cher en "coût d'achat". Pour les gros véhicules, la somme est même quasiment doublée. Rien d'étonnant non plus ici, même si les prix des voitures électriques ont baissé ces dernières années.

L'importance de la durée de vie

Mais un des paramètres clés de cette étude, c'est la durée de vie de la voiture. "Quand il s'agit de comparer les voitures électriques aux modèles essence et diesel, il est très important de regarder le profil d'utilisation", insiste l'auteur de l'étude, Laurent Franckx. La question à se poser est: combien de kilomètres roule-t-on par an? La "rentabilité" d'une automobile va se jouer sur le long terme. L'étude envisage donc le problème sous l'angle: combien d'années faut-il pour que le coût d'achat soit compensé?

Laurent Franckx explique que la durée de vie d'une voiture électrique peut être nettement supérieure à celle d'une voiture essence ou diesel. Ainsi, la voiture la plus "rentable" pour un utilisateur qui roule 20.000 km/an et qui va la garder 8 ans au moins sera une électrique, dans le segment des voitures moyennes (type Nissan Leaf). Elle est également intéressante si l'on roule 120.000 kilomètres sur une période de 12 ans.

Pour les petites voitures, l'alimentation électrique sera intéressante à partir de 12 ans au moins avec cette moyenne de 20.000 km/an (ou 16 ans avec des moyennes à partir de 15.000 km/an...).

Pour le segment des plus gros véhicules, les voitures diesel présentent par contre des coûts totaux de possession plus bas que les véhicules essence ou électriques pour absolument toutes les combinaisons kilométrages/durée de vie envisagées par le Bureau du Plan.

Il est important de tenir compte d'un horizon de planification élevé. Or, en pratique, les particuliers ne voient généralement qu'à 4 ou 5 ans. Bureau du Plan

À peine 1,6% de voitures électriques

La part de marché des voitures neuves en Belgique en 2019 n'était que de 1,6% pour les électriques, contre 61,6% pour l'essence et 31,4% pour le diesel, selon la Febiac. "On a assisté à une chute très importante et bien plus rapide qu'attendu du prix des batteries, mais cela n'a encore que peu d'impact sur les parts de marchés", constate Laurent Franckx. Pourquoi si peu d'enthousiasme?

"Il est important de tenir compte d'un horizon de planification élevé", note l'expert du Bureau du Plan. "Or, en pratique, les particuliers ne voient généralement qu'à 4 ou 5 ans." Ce problème de perception sur un horizon de planification important explique que la part de marché des véhicules électriques reste faible. Mais ce n'est pas le seul élément qui intervient. "Il y a aussi le conservatisme et la peur de manquer d'autonomie, rappelle Laurent Franckx. Alors qu'en réalité, à part pour partir en vacances, qui fait régulièrement des trajets de 600 kilomètres?"