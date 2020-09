Pour sa nouvelle stratégie, Renault va s'inspirer de Peugeot

Luca de Meo a confirmé que la course aux volumes était finie pour Renault. Place aux véhicules à meilleures marges et à une stratégie à la Peugeot-Citroën.

Selon lui, "Renault doit se développer sur les segments de véhicules plus rémunérateurs que les petites voitures " en s'inspirant de son grand rival français. "Carlos Tavares chez PSA a fait un travail extraordinaire avec une belle montée en gamme des véhicules, avec les Peugeot 3008 et 5008 ou les Citroën Aircross", a-t-il dit.

C'est d'autant plus fort comme message que Carlos Tavares, le grand patron de PSA était numéro deux de Carlos Ghosn chez Renault avant de manifester ses envies d'ailleurs et d'être remercié. S'en sont suivi deux stratégies très distinctes. Chez Renault, Carlos Ghosn était un grand partisan de la course au volume via des alliances pour partager les coûts. Avec Nissan d'abord et avec Mitsubishi ensuite.