Pour votre mobilité, Citroën mise sur l'appel à un Ami

Le véhicule rappelle un peu le concept initial de la Smart deux places , à ceci prêt que l'Ami de Citroën est électrique et bien plus abordable qu'une Smart. Il est possible d'acheter ce petit véhicule électrique comptant à 6.900 euros toutes taxes comprises . En clair, en financement mensuel, l'Ami va donc rivaliser avec votre abonnement de tram...

Heureux hasard ?

Cela reste un pari. On en sait quelque chose chez Renault où on a lancé la Twizy il y a plus de 8 ans. "C'est est un véhicule qui a connu beaucoup de succès au début: jusqu’à 600 à 800 unités en Belgique par an. Les volumes sont néanmoins plus confidentiels depuis quelques temps", souligne à ce titre Karl Schuybroek, directeur communications Benelux de Renault. À peine 19 Twizy ont été immatriculées en Belgique depuis janvier et 50 l'année passée. Sur l’Europe en 2019, 1425 Twizy ont été vendues. Seat a de son côté présenté son concept Minimo il y a un an et demi, sorte de version fort améliorée de la Twizy avec des batteries interchangeables, mais la marque du groupe Volkswagen n'a pas encore indiqué si ce véhicule rentrera en production.