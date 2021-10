Quand Tesla cherche à séduire les Allemands sur son site berlinois...

Le constructeur Tesla accueille, ce samedi, plusieurs milliers de personnes pour célébrer sa "giga-usine" allemande, avec une cérémonie aux allures d'inauguration , alors que l'entreprise n'a toujours pas reçu de permis de construire et que certains riverains s'opposent au projet.

L'usine, annoncée en grande pompe en novembre 2019, est située à Grünheide, en banlieue de Berlin, et s'étendra sur 300 hectares, pour une production de 500.000 véhicules électriques par an. Le patron de Tesla, Elon Musk, prévoit également d'y construire "la plus grande fabrique de batteries au monde".