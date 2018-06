Que faire des véhicules d'occasion diesel qui ne se vendent plus?

On le sait, le secteur de l'automobile diesel est en recul. Prix du carburant en hausse, scandale du dieselgate, mesures gouvernementales, accents environnementaux... les raisons sont multiples. Elles n'ont pas que des répercussions sur les ventes de véhicules neufs. Le marché de l'occasion enregistre également un bouleversement.

Selon une analyse de Gocar DATA, en 2015 des voitures diesel trouvaient un nouveau propriétaire en moyenne dans les 47 jours. On en est désormais à 54 jours. La demande est aussi en chute: de 71% de demandes pour une voiture d'occasion, on est passé à 41% sur la même période.

"Le Belge a un avis très négatif concernant les voitures diesel, notamment à cause d’un grand nombre de dispositions du gouvernement. De plus, ils font moins de kilomètres avec leur véhicule, entre autres à cause des problèmes de mobilité," explique Derek d’Ursel, fondateur Gocar DATA.