Reconduit, le patron de Nissan veut revoir la structure de l'Alliance

"Nissan restera Nissan"

Le président de Renault, Jean-Dominique Senard, a nié s'être opposé au projet de réformes de gouvernance de Nissan et a dit avoir fait tout son possible pour adoucir les relations entre les deux groupes. "Je vais travailler pour Nissan", a-t-il déclaré lors de l'assemblée, indiquant qu'il gardait à l'esprit les intérêts de l'alliance lors de chacune de ses décisions. Il est aussi revenu sur l'offre de Fiat Chrysler. "Cela aurait été un projet formidable pour Nissan et pour l'alliance." Il regrette "cette occasion perdue." "Je vous prie de me croire, je n'avais aucune intention agressive. Je m'excuse une nouvelle fois si vous en éprouvez du ressentiment à mon égard."