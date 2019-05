Recticel dément avoir eu un accord avec Kingspan

Depuis que nous avons refusé cette offre, on a perdu de la valeur boursière, mais on reste au-dessus des niveaux d’avant l’offre. Peut-être que le marché a réalisé la valeur de certaines de nos activités.

Le patron de Kingspan Gene Murtagh a dit à ses actionnaires qu’un accord provisoire avec le management de Recticel avait pourtant été trouvé à deux reprises avant de finalement devoir jeter l'éponge. Des déclarations formellement démenties par les patrons de Recticel lors de l'AG. "Nous n’avons jamais eu d’accord avec Kingspan ", assène Johnny Thijs, le président de Recticel. "Cette offre n’était pas dans l’intérêt des actionnaires. Kingspan n’a pas répondu aux différentes questions. Il n’y a plus de négociations avec d’autres parties ", a insisté de son côté Olivier Chapelle, CEO de Recticel.

"Mais qu’est-ce que Kingspan pense qu’il pouvait faire de mieux dans l’isolation que vous? ", questionne un actionnaire. "Notre technologie est meilleure. Notre division isolation est plus profitable et a une meilleure croissance organique. Alors qu'eux, ils font des acquisitions", a répondu le CEO.

Parmi ses quatre divisions, l’isolation est très importante pour la société . Le trading update a ainsi montré que les ventes combinées de Recticel sont en baisse de 8% au premier trimestre. Pas vraiment en raison du volume, mais surtout à cause des prix en baisse, car les matières premières sont en baisse. Recticel a dû adapter ses prix. Dans ce contexte, seule l’isolation a progressé au premier trimestre avec une progression de 4%.

Relations compliquées avec Greiner

Comment les relations vont évoluer entre les deux partenaires alors que Greiner a clairement joué le jeu de Kingspan? C’était la question compliquée lors de l’assemblée générale. Utilisant un euphémisme, le président de Recticel a indiqué que les manœuvres du groupe autrichien n’étaient "pas sympathiques". Le volet opérationnel doit continuer, mais la relation s’est clairement dégradée, revient-il du management. "Eurofoam est très important pour eux et pour nous. On ne va rien faire de stupide, mais ça change la façon dont on va travailler ensemble", a insisté Johnny Thijs.