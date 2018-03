Recticel donne le coup d'envoi de la vente de sa division automobile

Le patron de Recticel , Olivier Chapelle, souhaite depuis longtemps se séparer de sa division automobile, qui produit des revêtements sur mesure, en matière plastique ou en polyuréthane, pour les tableaux de bord, les panneaux de portes et les consoles centrales des voitures. "C’est une activité fantastique, mais nous n’avons pas la taille critique pour concurrencer les grands acteurs. De plus, le secteur automobile est trop cyclique pour nous et il exige d’énormes investissements", a expliqué le CEO.