Recticel revoit ses prévisions à la baisse

Légèrement en dessous du consensus des analystes, Recticel estime avoir bien résisté à des conditions de marchés difficiles au premier semestre. La société ne table plus sur un Ebitda en hausse en 2018.

Les conditions de marché ont été compliquées au premier semestre et dans ce contexte la profitabilité du groupe a montré une bonne résistance.

Aucune division n’a été épargnée par la diminution des ventes. La demande dans le marché automobile est en baisse et le prix des matières premières plus bas a obligé Recticel à baisser ses prix dans l’isolation et les mousses flexibles.