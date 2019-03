Renault, Nissan et Mitsubishi tentent de construire l'après Ghosn

Les constructeurs automobiles Nissan, Renault et Mitsubishi ont bel et bien entériné la création d'un nouveau conseil opérationnel de l'Alliance (Renault , Nissan et Mitsubishi). Le président du constructeur français, Jean-Dominique Senard, qui va prendre la tête de cette nouvelle instance, parle d'"un nouveau départ", du "moteur de la coopération opérationnelle de l'Alliance.