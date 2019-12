Renault a-t-il trouvé son nouveau CEO chez Seat?

Selon certaines sources citées par le quotidien, Luca De Meo prendrait la direction générale de Renault pendant deux ans avant de prendre la direction de l'alliance avec Nissan et Mitsubishi.

Remplaçant de Bolloré

Le nom de Luca De Meo avait alors déjà circulé, mais le groupe avait préféré passer par un duo intérimaire formé par Clotilde Delbos et Patrick Koller, le PDG franco-allemand du fabricant de pièces détachées Faurecia.

Si la nomination de De Meo se confirmait, elle mettrait fin à une période de turbulence d'un groupe qui peine à se remettre de l'arrestation très médiatisée de l'ancien CEO, Carlos Ghosn il y a un an.

Renault et Seat se sont refusés à tout commentaire.

Qui est Luca De Meo?

Né en Italie, Luca De Meo préside le comité exécutif de Seat depuis quatre ans. Il a oeuvré à la reprise des ventes de la société basée à Barcelone et a permis de renforcer sa notoriété au sein du groupe Volkswagen.

Il rejoint alors Volkswagen comme directeur du marketing. Il grimpe alors les échelons: responsable des ventes et du marketing d’Audi. En 2015, Luca de Meo est envoyé en Catalogne pour piloter le redressement de la marque Seat. Cette année explose le scandale du Dieselgate.

En 2018, Seat a vendu plus de 400.000 véhicules en Europe; un résultat qui n'avait plus été obtenu depuis 2004. Seat est désormais la marque du groupe Volkswagen qui possède la clientèle la plus jeune. Elle a surtout cessé de perdre de l’argent.