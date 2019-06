Renault confirme son intérêt pour Fiat, mais...

Pour l'Etat français, pas question que Renault passe sous pavillon italien

Un dividende exceptionnel?

Mais Renault doit encore composer avec son partenaire japonais Nissan. Le groupe français en détient 43% et Nissan contrôle 15% de Renault. Mais depuis le scandale Ghosn et les malversation imputées à l’ancien patron de Renault, les relations entre Nissan et Renault sont plutôt froide et les Japonais ne seraient pas contre reprendre leur autonomie. Les administrateurs de Nissan au sein de Renault étaient censés s'abstenir lors du vote sur le projet de fusion.