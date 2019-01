Renault convoque son conseil jeudi pour tourner la page Ghosn

Un conseil d'administration a été convoqué chez Renault ce jeudi. A l'ordre du jour, la succession de son patron Carlos Ghosn, emprisonné au Japon et résolu à démissionner de ses fonctions chez le constructeur français.

Bruno Le Maire, le ministre français l'Economie, a confirmé ce mardi soir la tenue d'une réunion du conseil d'administration de Renault . Elle aura lieu ce jeudi à 10 heures et devrait quelque peu apaiser les tensions avec Nissan deux mois après l'arrestation au Japon du patron de l'alliance, Carlos Ghosn.

Le conseil d'administration, qui se réunira à partir de 10h00, va réfléchir à la désignation de Jean-Dominique Senard , actuel président de Michelin, à la présidence et à la promotion de Thierry Bolloré, actuel directeur général adjoint, au poste de directeur général, selon trois sources qui se sont confiées à l'agence Reuters. Ces noms ont, comme attendu, été proposés par le comité des nominations du constructeur automobile français. Sans confirmer explicitement ces informations, Bruno Le Maire, qui se contentait jusqu'ici de saluer sur les ondes de BFM les qualités du président de Michelin, a plus clairement affiché son soutien en déclarant que "Jean-Dominique Senard ferait un excellent président de Renault".

Il s'est également prononcé en faveur d'une gouvernance bicéphale, précisant que l'Etat actionnaire était "favorable à la dissociation des missions de président et de directeur général", le premier s'occupant de la stratégie de long terme et le second du fonctionnement de l'entreprise au jour le jour.