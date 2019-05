Renault se réunira mardi pour répondre à Fiat Chrysler

Le dossier sur une possible fusion entre les géants de l’automobile Fiat Chrysler (FCA) et Renault avance. Le groupe français a annoncé qu’un conseil d’administration est prévu mardi prochain. Cela sera l’occasion pour Renault de prendre officiellement position par rapport à l’offre de " fusion entre égaux " faite par Fiat Chrysler. En cas d’accord sur le principe, les deux groupes pourraient alors envisager l’ouverture des négociations. La possible fusion permettrait de former le troisième plus grand acteur du secteur automobile. La production pourrait atteindre 8,7 millions de véhicules par an pour une capitalisation en bourse dépassant les 30 milliards d’euros.