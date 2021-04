Renault va limiter la vitesse de ses voitures à 180 km/h

Les Renault seront bientôt bridées à 180 km/h, afin d'éviter les accidents. De plus, un régulateur automatique réglé par défaut qui s'ajustera à la vitesse autorisée.

Pour "agir" sur la vitesse, qui "représente plus d'un tiers des causes d'accidents mortels", elle "sera plafonnée selon les véhicules et ne dépassera pas les 180km/h, quel que soit le modèle de Renault ou de Dacia", a indiqué le directeur général du constructeur français Renault, Luca de Meo.