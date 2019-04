Renault veut annuler la retraite et le salaire variable de Ghosn, qui démissionne

Le conseil d'administration de Renault a décidé de supprimer la retraite annuelle et le salaire variable de 2018 de son ex-PDG Carlos Ghosn. Ce dernier a par ailleurs décidé de démissionner de son mandat d'administrateur.

La retraite annuelle de 770.000 euros et les 224.000 euros de salaire variable au titre de 2018 vont passer sous le nez de l'ex-PDG de Renault Carlos Ghosn. C'est ce qu'a décidé le conseil d'administration de Renault qui s'est réuni ce mercredi.

Lire plus

Et ce n'est pas tout puisque le constructeur automobile avait déjà décidé en février de ne verser à Carlos Ghosn ni d'indemnité liée à sa clause de non-concurrence de deux ans, ni les actions qui lui avaient été attribuées de 2015 à 2018, le PDG n'ayant pu exercer ses fonctions à partir de novembre à cause de son arrestation au Japon sur des présomptions de malversations financières. L'homme a par ailleurs décidé de démissionner de son mandat d'administrateur.

Ghosn a également annoncé une conférence de presse via un compte Twitter créé à cette occasion, au moment où, selon les médias, il est menacé de nouvelles poursuites par le parquet . "Je me tiens prêt à dire la vérité à propos de ce qui se passe. Conférence de presse jeudi 11 avril", a-t-il écrit dans un court message.

Une porte-parole a plus tard confirmé l'authenticité de ce compte certifié (@carlosghosn), qui a gagné en quelques heures plus de 23.000 abonnés. Elle a précisé qu'il était "administré par ses avocats japonais, ainsi que le prévoient les conditions de sa libération conditionnelle" lui interdisant tout accès à internet.

Depuis qu'il a été relâché le 6 mars, moyennant le paiement d'une caution, après plus de 100 jours de détention pour des malversations financières présumées, le Franco-Libanais-Brésilien de 65 ans ne s'est pas exprimé devant la presse, impatiente d'entendre sa version des faits. La chute brutale de ce patron naguère tout-puissant a fasciné la planète et fait vaciller l'alliance automobile Renault-Nissan-Mitsubishi Motors qu'il a hissée en 20 ans au premier rang mondial, et les questions sont nombreuses.